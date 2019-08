Verkehr : Hiddensee: E-Scooter müssen auf dem Festland bleiben

Umweltfreundlich oder nicht - Elektro-Tretroller werden auf der autofreien Ostseeinsel Hiddensee nicht geduldet. Sie müssen auf dem Festland bleiben, wie Kurdirektorin Vanessa Marx am Freitag sagte. Alle durch Motorkraft angetriebenen Fahrzeuge seien laut einer Sondernutzungssatzung der Gemeinde genehmigungspflichtig. Es gebe nur wenige Ausnahmegenehmigungen, etwa das Elektroauto der Inselpolizistin oder Versorgungsfahrzeuge. Zuvor hatte der «Nordkurier» darüber berichtet.

von dpa

09. August 2019, 13:11 Uhr

«Würden wir auf unserer autofreien Insel E-Scooter zulassen, dann droht hier ein Chaos, das wir nicht mehr beherrschen würden», sagte Bürgermeister Thomas Gens dem «Nordkurier». Es stünden häufig anreisende Urlauber in Schaprode mit E-Scootern vor der Fähre. Die Mitarbeiter der Hiddensee-Reederei dürften aber nur bei Vorliegen einer Sondernutzungsgenehmigung die Elektrofahrzeuge an Bord lassen. Eine solche Genehmigung sei bislang weder beantragt noch erteilt worden. Von Oktober an solle auf Hiddensee ein kleiner Elektrobus zum Einsatz kommen, der zwischen den Inselorten pendelt.