Kulturpolitik : Hesse startet Dialog zu kulturpolitischen Leitlinien für MV

von dpa

08. Januar 2019, 13:48 Uhr

Kunst und Kultur sollen stärker als Werbefaktoren für Mecklenburg-Vorpommern eingesetzt werden und auch mehr ins Land selbst ausstrahlen. Mit seiner Theater- und Museumslandschaft, den Musik- und Literaturveranstaltungen sowie seiner Welterbe- und Heimatpflege müsse sich das Land nicht verstecken, sagte Kulturministerin Birgit Hesse (SPD) am Dienstag in Schwerin. Sie lud Kulturschaffende, Museumsdirektoren, Vertreter von Vereinen und Verbänden, Experten aus dem Kulturtourismus und der kulturellen Bildung ein, gemeinsam kulturpolitische Leitlinien zu entwickeln. Ziel sei es, Schwerpunkte zu formulieren, Kooperationen zu vertiefen und die Kulturszene anders nach außen zu präsentieren. Der Dialog solle am 16. Januar in Schwerin mit der ersten von vier regionalen Kulturkonferenzen starten. Weitere Treffen seien bis Ende März in Güstrow, Neubrandenburg und Stralsund geplant.