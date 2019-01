Landtag : Hesse legt im Landtag neues Schulgesetz vor

von dpa

23. Januar 2019, 17:40 Uhr

Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) hat dem Landtag in Schwerin das neue Schulgesetz zur Beratung vorgelegt, mit dem spürbare Änderungen einhergehen werden. «Wir bekommen ein modernes und zeitgemäßes Gesetz», zeigte sich die Ministerin bei der Einbringung am Mittwoch sicher. Eine Aussprache fand nicht statt. Der Entwurf wird nun in den zuständigen Ausschüssen beraten. Das neue Gesetz soll vor dem Sommer beschlossen werden und zum Schuljahr 2019/2020 in Kraft treten. Zu den Änderungen gehören Maßnahmen zur Inklusion von Schülern mit Förderbedarf. Förderschulen sollen entgegen früheren Plänen erhalten bleiben, ihre Zahl aber reduziert werden. Eltern entscheiden, welche Schule ein Kind mit Förderbedarf besucht. Umstritten sind Pläne, nach denen Gymnasiasten künftig automatisch die Mittlere Reife bekommen, wenn sie von der zehnten in die elfte Klasse versetzt werden.