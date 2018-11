Hochschulen : Hesse: Förderprogramme für Digitalisierung im Studium

Der Einfluss digitaler Medien auf den Studienalltag steht im Mittelpunkt der 5. Hochschulpolitischen Konferenz Mecklenburg-Vorpommerns in Wismar. Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) zeigte sich vor Beginn der Tagung überzeugt, dass der richtige Umgang mit den neuen Technologien und ihr zielgerichteter Einsatz entscheidend seien für den künftigen Erfolg der Lehre an Hochschulen und Universitäten.

von dpa

30. November 2018, 14:17 Uhr

Mit Millionenzuwendungen will die Landesregierung Hochschulen und Universitäten in Mecklenburg-Vorpommern bei der Digitalisierung von Forschung und Lehre unterstützen. «Wir haben ein Forschungsprogramm Digitalisierung in Höhe von 10 Millionen Euro aufgelegt, des Weiteren ein Programm Digitale Lehre im Umfang von 8,5 Millionen Euro», sagte Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) am Freitag anlässlich der 5. Hochschulpolitischen Konferenz in Wismar. Weitere 1,5 Millionen Euro würden für eine bessere medienpädagogische Ausbildung bereitgestellt. Damit solle erreicht werden, dass alle Lehrer im Land ein Grundgerüst an Medienbildung erhalten, um Schülern entsprechende Kompetenzen vermitteln zu können. Oppositionspolitiker sowie Vertreter von Hochschulen und Wirtschaft hatten das Land zu mehr Engagement im Prozess der Digitalisierung ermahnt.