Fischerei : Heringsfischerei in westlicher Ostsee verliert MSC-Ökosiegel

von dpa

23. August 2018, 06:36 Uhr

Die deutsche Herings-Schleppnetzfischerei in der Ostsee hat das MSC-Ökosiegel verloren. Es sei suspendiert worden, sagte der Direktor des Thünen-Instituts für Ostseefischerei, Christopher Zimmermann, der Deutschen Presse-Agentur. Vom 1. September an darf damit kein Hering aus der westlichen Ostsee mehr als MSC-zertifiziert verkauft werden. Der Fischereibiologe Zimmermann ist zugleich Mitglied des Technischen Beratenden Gremiums des MSC. Begründet wird der Schritt mit den bereits im Frühjahr nach oben korrigierten Richtwerten für einen nachhaltigen Biomasse-Bestand an Heringen. Damit galt der tatsächliche Bestand automatisch als gefährdet. Die Fischer befürchten massive Einkommenseinbußen.