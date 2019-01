Luftverkehr : Heringsdorfer Flughafen mit 31 000 Fluggästen

von dpa

03. Januar 2019, 11:16 Uhr

Der Regionalflughafen Heringsdorf auf der Insel Usedom ist im vergangenen Jahr von etwa 31 000 Fluggästen genutzt worden. Im Vergleich zu 2017 seien das etwa 1000 Reisende weniger gewesen, teilte der Flughafen am Donnerstag mit. Vor allem der Linienverkehr war den Angaben zufolge mit etwa 15 300 Passagieren - und damit etwa 4000 weniger als 2017 - rückläufig. Als Ursachen nannte der Airport die kleineren Maschinen auf den Verbindungen Stuttgart und Düsseldorf sowie den Wegfall der Linie nach Dortmund. Der Flughafen startet eigenen Angaben zufolge am 13. April in die Saison. Linienflüge soll es nach Frankfurt am Main, Düsseldorf, Stuttgart und Zürich geben. Zudem chartern Hoteliers der Insel eine Maschine für den Linienflugverkehr von April bis Oktober von und nach Dortmund.