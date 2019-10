Verkehr : Herbstferienbeginn: ADAC warnt vor Staus auf den Autobahnen

Durch den bundesweiten Feiertag am Donnerstag und den Beginn der Herbstferien am Freitag in neun Bundesländern müssen sich Autofahrer auf Staus auf den Autobahnen einstellen. Im Norden betrifft dies nach Angaben der ADAC etwa die Autobahnen 1, 7 und 24 sowie den Großraum Hamburg. Herbstferien gibt es unter anderem in Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Schleswig-Holstein.

von dpa

01. Oktober 2019, 07:46 Uhr

Viele Urlauber und Ausflügler verbinden den 3. Oktober mit einem Brückentag am Freitag, wie der Automobilclub erklärte. Die meisten Staus prognostizierte der ADAC deshalb für Mittwoch- und Sonntagnachmittag, während es am Freitag vergleichsweise ruhig werde.