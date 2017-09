Immobilien : Herbstauktion in Rostock: 60 Immobilien unter dem Hammer

Mehr als 60 Immobilien aus Mecklenburg-Vorpommern werden bei einer Auktion heute (11.00 Uhr) in Rostock versteigert. Dazu gehören das denkmalgeschützte frühere Klosterhauptmannshaus im Klosterdorf Dobbertin (Landkreis Ludwigslust-Parchim), ein ehemaliger Ferienpark bei Krakow am See (Landkreis Rostock) sowie mehrere Grundstücke und Häuser auf den Inseln Usedom, Rügen und Hiddensee. Das höchste Mindestgebot wird mit 375 000 Euro für ein reetgedecktes Haus nur 100 Meter von der Ostsee in Neuendorf auf Hiddensee verlangt. Außerdem kommen mehrere Häuser aus Bad Sülze (Landkreis Vorpommern-Rügen) sowie mehrere Plattenbauten in Usedom, Friedland und Rosenow unter den Hammer.

von dpa

erstellt am 03.Sep.2017 | 09:06 Uhr