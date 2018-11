Wetter : Herbst zu warm, zu trocken und zu sonnig

von dpa

29. November 2018, 16:54 Uhr

Nach einem heißem Spätsommer hat sich die deutlich zu warme, zu trockene und überaus sonnenscheinreiche Witterung in Mecklenburg-Vorpommern fortgesetzt. Die Sonne zeigte sich im Herbst fast 425 Stunden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag in Offenbach berichtete. Das ist rund ein Drittel mehr als das vieljährige Mittel von 312 Stunden. Dabei zählte Mecklenburg-Vorpommern mit rund 65 Litern pro Quadratmeter Niederschlag (Durchschnitt: 145 l/m²) im bundesweiten Vergleich zu den trockenen Regionen.