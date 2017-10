Schifffahrt : Helfer machen Segelschulschiff «Greif» winterfest

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

von dpa

erstellt am 21.Okt.2017 | 13:56 Uhr

«Alles läuft planmäßig», sagte Pesch. Am Sonntag sollten noch Restarbeiten erledigt und die «Greif» an ihren Winterliegeplatz gebracht werden. Die Schonerbrigg legte in diesem Jahr an 126 Tagen auf See rund 5350 Seemeilen zurück. Dabei waren die Mehrtagesfahrten sehr gut gebucht, die Tagesfahrten aufgrund des schlechten Wetters eher mäßig. Insgesamt sei die Saison gut gewesen, hieß es. Die längste Fahrt war ein 14-Tage-Törn im Juni über die Ostsee. Zu Tagesfahrten startete die «Greif» in Rostock, Sassnitz, Heringsdorf und Greifswald.