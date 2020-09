Kommunen : Helene-Weber-Preis: Kommunalpolitikerinnen ausgezeichnet

Zwei Kommunalpolitikerinnen aus Mecklenburg-Vorpommern sind in Berlin mit dem Helene-Weber-Preis 2020 ausgezeichnet worden. Silvia Rabethge (CDU) aus Schwerin ist seit 2017 Stadtvertreterin und die Künstlerin Miro Zahra (Bündnis 90/Die Grünen) aus Plüschow seit 2019 Mitglied des Kreistags Nordwestmecklenburg, wie das Sozialministerium in Schwerin am Dienstag mitteilte. Insgesamt wurden demnach 15 Frauen mit dem Preis geehrt. Mit dem Helene-Weber-Preis zeichne das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ehrenamtliche kommunale Mandatsträgerinnen aus, die sich durch herausragendes Engagement hervorgetan hätten.

von dpa

08. September 2020, 15:00 Uhr