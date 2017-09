Notfälle : Heftiger Regen überrascht Schülergruppe beim Paddeln

Eine Schülergruppe aus Hamburg hat beim Paddeln an der Mecklenburgischen Seenplatte einen Großeinsatz der Rettungskräfte verursacht. Anlass waren starke Regenfälle am Mittwochabend südlich von Mirow, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag in Neubrandenburg sagte. Die 38 Schüler im Alter zwischen 10 und 12 Jahren waren mit vier Lehrern und zwei Bootsführern auf dem Vilzsee unterwegs, als sie von dem Unwetter überrascht wurden. Da sie zur Dämmerung noch nicht zurück waren, alarmierte jemand aus dem Camp die Retter.