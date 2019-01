Landtag : Heftige Debatte im Landtag: Vergütung an Universitätsmedizin

Die an Zielvereinbarungen geknüpfte Vergütung für den Vorstand der Universitätsmedizin Rostock sorgt weiter für Kontroversen. Die Linke erneuerte am Freitag im Landtag in Schwerin ihren Vorwurf, dass mit den zwischen Land und Klinikleitung getroffenen Vereinbarungen eine systematische Gewinnorientierung in Gang gesetzt worden sei, die möglicherweise zu Lasten der Patienten gehen könnte. Wissenschaftsministerin Birgit Hesse (SPD) wies den Vorwurf zurück. Die Vergütungsregelung sei im Hochschulgesetz verankert. Demnach bekomme ein Vorstand nur dann 100 Prozent seines Gehalts, wenn das festgeschriebene Ziel erreicht wurde. Ansonsten würden zwischen 75 und 90 Prozent ausgezahlt. «Obendrauf kommt da gar nichts», betonte Hesse.

von dpa

25. Januar 2019, 15:37 Uhr

Als Eklat wertete die Linksfraktion, dass Hesse Teile ihres Redetextes vor Beginn der Debatte einem AfD-Abgeordneten gezeigt hatte. «Das ist beschämend und alarmierend», sagte Fraktionschefin Simone Oldenburg. Die Ministerin begründete ihr Handeln mit der Bitte des Oppositionspolitikers Gunter Jess, ihr noch ein paar Daten zur Thematik zur Verfügung zu stellen. «Das muss im parlamentarischen Umgang miteinander möglich sein. Wenn ein Abgeordneter nach Fakten fragt, soll er auch eine Antwort bekommen», sagte Hesse.