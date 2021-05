Kommunen : Hebung von Riesen-Findling: Letzte Vorbereitungen laufen

Wie hebt man einen 400 Tonnen schweren Findling? Die Antwort darauf wird in Altentreptow gerade vorbereitet. Am Donnerstag sollen die Pressen mit dem Anheben beginnen.

Altentreptow | In Altentreptow (Mecklenburgische Seenplatte) haben die letzten Vorbereitungen für die Anhebung eines rund 400 Tonnen schweren Findlings begonnen. Der Riesen-Stein soll ein Besuchermagnet werden. Wie Bürgermeister Volker Bartl (parteilos) am Dienstag sagte, hob ein großer Kran mehrere schwere und zehn Meter lange Stahlträger so über den „Großen Ste...

