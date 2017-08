Finanzen : Haushaltsüberschuss der Kommunen unter Bundesschnitt

vergrößern 1 von 1 Foto: Oliver Berg 1 von 1

«Der auslaufende Solidarpakt zehrt einen Teil der Steuerzuwächse in Mecklenburg-Vorpommern auf», sagte René Geißler, Finanzexperte der Bertelsmann Stiftung und Mitautor des Finanzreports, am Mittwoch in Gütersloh. Dies werde zunehmend problematisch, da insbesondere die Sozialausgaben in Mecklenburg-Vorpommern stark ansteigen.

Die Investitionen der Städte, Gemeinden und Kreise in Mecklenburg-Vorpommern sind dem Bericht zufolge gewachsen, liegen aber deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Der finanzielle Ausblick für die Kommunen fällt verhalten aus. Da der Solidarpakt 2020 ausläuft und die Steuereinnahmen gering blieben, drohten vielen Kommunen eklatante Haushaltsprobleme.

erstellt am 09.Aug.2017 | 06:02 Uhr