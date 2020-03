Krankheiten : Hausärzteverband: Nur bei dringenden Anlässen in Praxis

von dpa

Der Hausärzteverband hat Patienten aufgefordert, Praxen nur noch bei dringenden medizinischen Anlässen aufzusuchen. Termine für Routinekontrollen und Vorsorgeuntersuchungen könnten gut verschoben werden, sagte der Verbandsvorsitzende Stefan Zutz am Montag. Hintergrund der Aufforderung ist, dass nach Erkenntnissen des Verbands landesweit mindestens vier Praxen nach möglichen Kontakten mit positiv auf das Coronavirus getesteten Patienten geschlossen und unter Quarantäne gestellt wurden. Oberstes Ziel müsse es sein, Praxisschließungen wegen möglicher Kontakte zu Infizierten zu vermeiden. Gleichzeitig richtete Zutz die dringende Bitte an Patienten mit akuten Atemwegsinfekten, die Praxen zunächst nur telefonisch zu kontaktieren. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es rund 1150 Hausarztpraxen.