Tourismus : Hattrick bei WM im Strandkorbsprint auf Usedom

von dpa

27. Januar 2018, 16:35 Uhr

Bei der «Strandkorbsprint-WM» auf Usedom haben am Samstag erneut Robert Ninas und Patrick Lehmann gewonnen. Sie schleppten den 60 Kilogramm schweren Korb in 5,52 Sekunden 20 Meter über den Strand. Das Team hatte bereits 2016 und 2017 gewonnen. Etwa tausend Zuschauer verfolgten das Spektakel, wie Organisator Mayk Borchardt mitteilte. Im Finale waren insgesamt sieben Teams angetreten. Die Veranstaltung ist Höhepunkt des 17. Usedomer Winterstrandkorbfestes, das bislang immer in Zinnowitz stattfand. Die Organisatoren sind in diesem Jahr nach Ahlbeck umgezogen.