Unfälle : Hase hüpft auf Straße: Familie bei Unfall verletzt

von dpa

06. August 2019, 04:52 Uhr

Bei einem schweren Autounfall in der Nähe von Schmedshagen (Vorpommern-Rügen) ist eine Familie verletzt worden. Die 56-jährige Frau am Steuer wollte am Montagabend einem Hasen ausweichen und verlor dabei die Kontrolle über ihren Wagen, wie die Polizei mitteilte. Das Fahrzeug schleuderte in den Straßengraben, kippte um und blieb auf der Seite liegen. Die Fahrerin, ihre 79 Jahre alte Mutter, ihr 81-jähriger Vater und eine weitere Frau in dem Auto kamen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt fast 100 000 Euro.