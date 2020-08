Bundesländer : Harte FDP-Kritik an Einreiseverbot in MV für Tagestouristen

Die FDP im Kieler Landtag hat die anhaltende Einreisesperre Mecklenburg-Vorpommerns für Tagestouristen scharf kritisiert. Fraktionschef Christopher Vogt warf der Landesregierung in Schwerin am Freitag «absurdes Verhalten» vor. «Seit Mitte Juni können alle Schleswig-Holsteiner wieder ohne Begründung nach Dänemark einreisen, aber ein Ende des Einreiseverbots nach Mecklenburg-Vorpommern für Tagestouristen ist noch immer nicht in Sicht», sagte Vogt der Deutschen Presse-Agentur. «Das ist schon skurril.»

von dpa

21. August 2020, 14:54 Uhr