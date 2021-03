Lebensmittel : Haribo beendet Verkaufsverhandlungen: Aus für Werk

Als Haribo die Schließung seines einzigen Werkes in Ostdeutschland im Herbst bekanntgab, folgte eine Welle des Protests. Nun ist klar, dass der Kampf um eine Zukunft der traditionsreichen Süßwarenproduktion in Wilkau-Haßlau verloren ist. Die Empörung darüber ist groß.

Wilkau-Haßlau | Das einzige Haribo-Werk in Ostdeutschland steht endgültig vor dem Aus. Für die Immobilie in Wilkau-Haßlau bei Zwickau habe sich kein Käufer gefunden, teilte das Unternehmen am Montag mit. Deswegen wurden die Verkaufsverhandlungen beendet. Nun solle das ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.