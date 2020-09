Soziales : Hansetour Sonnenschein startet: Spenden für kranke Kinder

Mit rund 150 Teilnehmern startet am heutigen Morgen in Rostock die viertägige Hansetour Sonnenschein zugunsten chronisch kranker Kinder. In diesem Jahr wird die erste Etappe der Radtour über Tribsees bis nach Stralsund führen. Von dort geht es am Donnerstag zunächst auf die Insel Rügen und am Tag darauf in südliche Richtung nach Jarmen und Greifswald. Am Samstag werden die Fahrer ebenfalls von Stralsund aus über den Darß nach Rostock-Warnemünde fahren.

von dpa

02. September 2020, 01:55 Uhr