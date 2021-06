Geschichte : Hanseklinikum Stralsund übergibt Tausende DDR-Patientenakten

Das Helios Hanseklinikum Stralsund hat dem Landesarchiv Greifswald fast 10.000 Psychiatrie-Akten aus DDR-Zeiten zur Verfügung gestellt.

Stralsund | Die Akten auf knapp 80 Regalmetern umfassen die Zeit von 1953 bis 1984, wie die Klinik am Mittwoch mitteilte. „Die Akten haben eine enorme Bedeutung für die Forschung und für Opfer von Repressionen in der DDR-Psychiatrie“, sagte der Leitende Oberarzt der Forensischen Psychiatrie, Jan Armbruster, am Mittwoch. Mit Hilfe der Unterlagen könnten Betroffene...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.