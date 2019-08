Feste : Hanse Sail wird fortgesetzt: Auslaufen der Schiffe

In Rostock geht am Samstag die 29. Hanse Sail in ihren dritten Tag. Schon vor dem gemeinsamen Auslaufen der Schiffe beginnt das 20. Kanonier- und Böllertreffen. Mit viel Lärm und Rauch begleitet das Salutschießen die Parade der Traditionssegler.

von dpa

10. August 2019, 02:31 Uhr

Viele Schiffe sind von Unternehmen für Ausfahrten mit Geschäftspartnern gebucht. Andere Traditionsschiffe stehen noch für Besucher bereit. Dabei machten die Organisatoren der Hanse Sail darauf aufmerksam, dass für Samstag über die Buchungszentrale noch Restkarten zu erwerben sind. Allerdings gebe es auch Schiffsbetreiber, die noch an der Kaikante Karten verkaufen.

Traditionell endet der Samstagabend mit einem großen Feuerwerk im Stadthafen. In Warnemünde gibt es kein Feuerwerk. Das Wasser- und Schifffahrtsamt hatte bereits 2018 das Parallelfeuerwerk aus Sicherheitsgründen nicht mehr genehmigt. Stattdessen soll nun der russische Großsegler «Mir» durch viele Scheinwerfer bunt erleuchtet und begleitet von Musik in den Hafen einlaufen.