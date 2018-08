Schifffahrt : Hanse Sail bis Freitagnachmittag unterbrochen

Wegen der unsicheren Wetterlage wird die Hanse Sail in Rostock bis Freitagnachmittag unterbrochen. Wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten, könnten sich wegen eines erwarteten Sturmes erhebliche Gefahren für die Besucher und Teilnehmer der Segelveranstaltung ergeben. «Wir haben daher entschieden, die Veranstaltung am Freitag bis zunächst 16.00 Uhr auszusetzen. Damit entsprechen wir den Festlegungen des Sicherheitskonzeptes der Hanse Sail», informierte Veranstaltungsleiter Holger Bellgardt am Donnerstagabend. Für die Entscheidung, die die Veranstalter erstmals in der 28-jährigen Geschichte treffen mussten, baten sie um Verständnis.

von dpa

09. August 2018, 19:43 Uhr

Betroffen seien alle Veranstaltungsräume vom Stadthafen bis nach Warnemünde. Konkret bedeute das für Freitag, dass die Märkte nicht öffnen und die Fahrgeschäfte nicht in Betrieb genommen werden. Auch die Bühnen werden nicht bespielt. Den Kapitänen der Schiffe wird empfohlen, in dieser Zeit im Hafen zu bleiben. «Die Entwicklung der Wetterlage wird permanent beobachtet und fortlaufend neu bewertet, sodass über eine Wiederaufnahme des geplanten Veranstaltungsbetriebs verantwortungsbewusst entschieden werden kann», ergänzte der Sicherheitsbeauftragte der Hanse Sail, Jörg Hübner.