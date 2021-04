Feste : Hanse Sail 2021 soll stattfinden: 87 Schiffsanmeldungen

Die Hanse Sail, das größte Fest Mecklenburg-Vorpommerns, soll nach der coronabedingten Pause im vergangenen Jahr in diesem August wieder stattfinden.

Rostock | Sie werde aber wegen der Pandemie anders aussehen als in den Jahren zuvor, sagte Rostocks Tourismuschef Matthias Fromm am Dienstag. „Wir sind gerade dabei, die Veranstaltung so zu planen, dass sie coronakonform ist.“ So werde es das große Veranstaltungsgelände im Stadthafen nicht mehr geben. „Wir setzen auf Erlebnisräume, in denen die Besucherströme b...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.