Fußball : Hansa will Negativserie beenden: «Siegermentalität»

Hansa Rostock will nach einem miserablen März mit sieben sieglosen Spielen am Samstag (14.00 Uhr/NDR Fernsehen live) im Heimspiel gegen die SpVgg Unterhaching endlich in die Erfolgsspur zurückfinden. «Der März ist vorbei. Neuer Monat, neues Glück. Ich hoffe, dass die Mannschaft sich endlich belohnt. Wir wollen Gas geben und gewinnen», sagte Trainer Pavel Dotchev am Donnerstag. Und fügte hinzu: «Ich will Siegermentalität sehen.»

von dpa

05. April 2018, 14:16 Uhr

Dotchev wird seine Mannschaft erneut umstellen. Die beiden offensiven Mittelfeldspieler Christopher Quiring und Selcuk Alibaz werden definitiv nicht im Kader stehen, sie hatten zuletzt aber auch nicht wirklich überzeugt. Kapitän Amaury Bischoff, der in den vergangenen Partien nicht erste Wahl war, ist nicht hundertprozentig fit.

Der Hansa-Coach erwartet einen starken Aufsteiger. «Unterhaching ist spielerisch eine der besten Mannschaften der Liga. Sie sind stark am Ball, dynamisch und ausgeglichen. Es wird ein schweres Spiel», sagte der 52-Jährige vor dem Duell des Tabellen-Sechsten gegen den Siebten.

Auf der Suche nach Verstärkungen für die kommende Saison - Hansa will nach eigenen Angaben sechs, sieben neue Spieler holen - suchen die Rostocker vor allem Profis der Abteilung Attacke. «Prioritäten haben Verstärkungen im offensiven Bereich», sagte Dotchev. Hansas Defensive ist mit nur 30 Gegentoren aus 32 Partien durchaus aufstiegsreif, die Offensive mit nur 40 erzielten Treffern aber lediglich Mittelmaß.