Fußball : Hansa will ersten Auswärtssieg unter Härtel

Nach dem ersten Heimsieg unter Jens Härtel strebt Hansa Rostock nun auch den ersten Auswärtserfolg mit dem seit Januar amtierenden neuen Trainer an. «Unsere wichtigste Aufgabe wird es sein, da weiterzumachen, wo wir am vergangenen Wochenende aufgehört haben», sagte Härtel am Freitag vor dem Gastspiel am Sonntag (13.00 Uhr) bei den Würzburger Kickers. Härtel hatte mit Hansa zuletzt gegen die SpVgg Unterhaching 2:0 gewonnen, davor gab es zwei Auswärtsniederlagen bei Eintracht Braunschweig (0:2) und beim SV Wehen Wiesbaden.

von dpa

15. Februar 2019, 12:01 Uhr

Die Rostocker wollen die gegen Haching erfolgreiche Taktik nach Würzburg mitnehmen. «Der Matchplan wird ähnlich sein», kündigte Jens Härtel an. Er rechnet mit einer schwierigen Aufgabe. «Würzburg hat einen super Start in die Rückrunde hingelegt, hat zwei unangenehme Stürmer vorne drin, schnelle Spieler auf den Außenbahnen. Darauf müssen wir uns einstellen», sagte der 49-Jährige.

Beim verletzten Mittelstürmer Marco Königs, der wegen eines Mittelfußbruches wochenlang ausfallen wird, ist indes nach Härtels Angaben keine Operation nötig. «Wir werden ihn konservativ behandeln. Das ist ein gutes Zeichen, vielleicht fehlt er doch nicht so lange wie befürchtet», sagte der Coach. Königs hatte sich den linken Fuß in der vergangenen Woche im Training gebrochen.