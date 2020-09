Fußball : Hansa-Trainer Härtel vor Liga-Start: «Von Anfang an da sein»

Hansa Rostocks Trainer Jens Härtel nimmt seine Mannschaft vor dem Saisonauftakt in der 3. Fußball-Liga in die Pflicht. «Für uns geht es darum, von Anfang an da zu sein und nicht so rumzueiern, wie wir das zu Beginn der vergangenen Saison gemacht haben», sagte der 51-Jährige vor dem Heimspiel am kommenden Samstag (14.00 Uhr) gegen den MSV Duisburg.

von dpa

17. September 2020, 16:13 Uhr