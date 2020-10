Fußball : Hansa Rostock will zweiten Heimsieg: Omladic vor Comeback

Hansa Rostock strebt am heutigen Sonntag im zweiten Heimspiel der Saison in der 3. Fußball-Liga den zweiten Sieg an. «Es wird eine umkämpfte und harte Partie. Im Optimalfall wollen wir das erste Tor machen, das ist sehr wichtig in dieser Liga», sagte Mittelfeldspieler Bentley Baxter Bahn vor der Partie gegen den KFC Uerdingen im Ostseestadion. Hansa hatte den Heimauftakt mit 3:1 gegen den MSV Duisburg gewonnen, Uerdingen ist dagegen noch sieglos.

von dpa

04. Oktober 2020, 02:20 Uhr