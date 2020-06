Fußball : Hansa Rostock will weiter hoch: Sieg gegen Magdeburg Pflicht

Mit dem zweiten Sieg innerhalb von drei Tagen will Hansa Rostock näher an die Aufstiegsplätze der 3. Fußball-Liga heranrücken. «Wir müssen voll fokussiert bleiben», sagte Angreifer Aaron Opoku vor dem Heimspiel am heutigen Dienstagabend gegen den 1. FC Magdeburg. Der vom Hamburger SV ausgeliehene U20-Nationalspieler hatte am vergangenen Samstag zwei Tore zum 3:0 beim SV Meppen beigesteuert.

von dpa

09. Juni 2020, 03:28 Uhr

Hansa muss in der Partie der beiden ehemaligen DDR-Oberligisten aller Voraussicht nach auf Nikolas Nartey verzichten. Der Mittelfeldspieler hat sich beim Nordduell in Meppen eine Muskelverletzung zugezogen und fällt vorerst aus.