Fußball : Hansa Rostock will Rang eins festigen

Hansa Rostock will am heutigen Abend (19.00 Uhr) gegen den SV Wehen Wiesbaden mit dem elften Heimsieg der Saison die Tabellenführung in der 3.

Rostock | Fußball-Liga festigen. „Die Grundvoraussetzung ist immer, dass du viel investiert. Man muss immer 100 Prozent geben. Anders hat man gegen Wiesbaden keine Chance“, sagte Trainer Jens Härtel vor dem Aufeinandertreffen mit dem Zweitliga-Absteiger. Hansa kann fast in Bestbesetzung antreten. Der Härtel-Elf fehlt lediglich Linksverteidiger Lukas Scherff,...

