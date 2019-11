Fußball : Hansa Rostock will auf dem Betzenberg punkten

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock will ausgerechnet auf dem gefürchteten Betzenberg in die Erfolgsspur zurück. «Tolles Stadion, tolle Atmosphäre. Das wird ein intensives Spiel werden. Da können wir uns auf einiges gefasst machen», sagte Trainer Jens Härtel vor dem Gastspiel am Sonntag (13.00 Uhr) beim 1. FC Kaiserslautern.

von dpa

24. November 2019, 00:52 Uhr

«Aber wir haben auch unsere Qualitäten. Und die wollen wir auf den Platz bringen», betonte der 50-Jährige. Hansa hat nach zuvor acht ungeschlagenen Spielen zuletzt zweimal verloren und so den Anschluss an die Tabellenspitze der 3. Fußball-Liga vorerst verloren.

Härtel muss seine Defensive umstellen. In Routinier Kai Bülow, der sich im Heimspiel gegen den Tabellenführer MSV Duisburg (1:2) eine Teilruptur des Innenbandes im rechten Knie zugezogen hat, fällt der Abräumer vor der Abwehr aus. Bülow wird wegen der Verletzung voraussichtlich mindestens bis zum Jahresende fehlen.