Fußball : Hansa Rostock wieder mit Landespokal: 3:0-Sieg gegen Torgelow

Hansa Rostock hat den Fußball-Landespokal von Mecklenburg-Vorpommern erfolgreich verteidigt. Der Fußball-Drittligist bezwang im Finale am Samstag vor 780 Zuschauern im heimischen Ostseestadion den NOFV-Oberligisten Torgelower FC Greif mit 3:0 (1:0) und zog damit in den DFB-Pokal ein. Dort ist wie in den beiden vergangenen Jahren zwischen dem 11. und 14. September Bundesliga-Rückkehrer VfB Stuttgart der Gegner.

von dpa

22. August 2020, 19:02 Uhr