Fußball : Hansa Rostock unterliegt FC Helsingør mit 0:1

von dpa

06. Juli 2018, 20:34 Uhr

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock hat die erste Niederlage in der Saisonvorbereitung kassiert. Das Team von Trainer Pavel Dotchev verlor am Freitagabend in Ribnitz-Damgarten ein Testspiel gegen den dänischen Erstliga-Absteiger FC Helsingør mit 0:1 (0:0). Das Tor für die Gäste erzielte Matheus Leiria in der 58. Minute. Die vorangegangenen fünf Vorbereitungsspiele hatte Hansa gegen unterklassige Vertretungen aus der Region ausnahmslos gewonnen und war dabei ohne Gegentor geblieben.