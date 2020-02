Fußball : Hansa Rostock: Trio verletzt und Reinthaler gesperrt 

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock geht mit einigen Personalproblemen in das Heimspiel am Samstag (14.00 Uhr) gegen die SpVgg Unterhaching. Neben den Langzeitverletzten Kai Bülow (Kniebeschwerden), Nikolas Nartey (Aufbautraining) und Nik Omladic (Schulterprobleme) fällt vom Stamm auch Max Reinthaler definitiv aus. Der Innenverteidiger ist nach der fünften Gelben Karte, die er am vergangenen Wochenende im Auswärtsspiel beim FC Bayern München II gesehen hat, für ein Spiel gesperrt.

von dpa

06. Februar 2020, 15:24 Uhr

Vor allem der Ausfall von Omladic, der in der Hinrunde einer der wenigen Aktivposten in der Hansa-Offensive war, schmerzt. «Er hat nach wie vor eine Entzündung in der Schulter. Es geht nicht so vorwärts, wie wir uns das wünschen», berichtete Trainer Jens Härtel am Donnerstag. So könnte auf der Rechtsaußenposition der in der Winterpause vom VfL Osnabrück ausgeliehene Nico Granatowski nach zwei Kurzeinsätzen zu seinem Startelf-Debüt kommen.

Auch einige weitere personelle Veränderungen sind nach dem schwachen Auftritt beim FC Bayern II nach zuvor zwei Siegen denkbar. «Die Inkonstanz nervt mich. Dass wir nicht Woche für Woche abliefern können, ärgert mich», räumte Härtel ein. Er forderte von seiner Elf mehr Engagement: «Die Intensität und Aggressivität müssen stimmen.»