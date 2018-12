Fußball : Hansa Rostock testet in der Türkei gegen FC Erzgebirge Aue

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock bestreitet im Rahmen seines Trainingslagers Anfang kommenden Jahres in der Türkei auch ein Testspiel gegen den Zweitligisten FC Erzgebirge Aue. Die Partie wird am 11. Januar 2019 in Belek ausgespielt, teilten die Erzgebirgler dazu am Mittwoch mit.

von dpa

05. Dezember 2018, 12:07 Uhr

Hansa wird sich vom 8. bis 18. Januar in der Türkei auf die Restrunde in der 3. Liga vorbereiten. Der Club will noch zwei weitere Testspiele absolvieren. Die Gegner dafür sind aber noch nicht bekanntgeben worden. Im ersten Ligaspiel 2019 gastieren die Mecklenburger am 27. Januar (14.00 Uhr) bei Eintracht Braunschweig.