Fußball : Hansa Rostock sucht weiter Verstärkung

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock wird sich bis zum Ende der Transferperiode am 31. Januar 2018 möglicherweise noch weiter verstärken. Nach dem Ende Dezember vergangenen Jahres verpflichteten Angreifer Pascal Breier sind die Mecklenburger nunmehr auf der Suche nach einem Defensivmann. «Wir halten die Augen nach einem Spieler offen, der variabel einsetzbar ist», sagte Trainer Pavel Dotchev dem NDR.

von dpa

24. Januar 2018, 13:46 Uhr

Breier ist vom Regionalligisten VfB Stuttgart II an die Küste gewechselt und hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020 erhalten. Der 25 Jahre alte Stürmer bringt die Erfahrung von 143 Drittligaspielen mit und hat sich auf Anhieb in die erste Elf gespielt. Allerdings hat Hansa in diesem Jahr noch kein Ligaspiel bestritten. Die Partie bei der SG Sonnenhof Großaspach ist am vergangenen Samstag wegen widriger Platzverhältnisse ausgefallen. Erster Heimgegner ist am kommenden Samstag (14.00 Uhr) der FC Rot-Weiß Erfurt.

Bislang sind Mittelfeldspieler Jeff-Denis Fehr, der nach Großaspach gewechselt ist, und Angreifer Menelik Chaka Ngu'Ewodo, dessen Vertrag aufgelöst wurde, die beiden einzigen Abgänge der Rostocker in der Winterpause. «In Sachen Abgänge könnte es sein, dass wir noch einen Spieler verleihen», sagte Dotchev. Das könnte Mittelfeldspieler Harry Föll betreffen, der sich bereits bei anderen Vereinen zur Probe vorgestellt hat.