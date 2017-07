Fußball : Hansa Rostock startet mit 2:0 in Lotte in die Saison

Der FC Hansa Rostock ist mit einem 2:0 (1:0)-Sieg bei Sportfreunde Lotte in die neue Saison in der 3. Fußball-Liga gestartet. Soufian Benyamina (19. Minute) und der eingewechselte Bryan Henning (88.) erzielten vor 3354 Zuschauern für die Mecklenburger die Tore. In der Hansa-Startelf standen am Samstag sechs Neuzugänge.