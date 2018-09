Fußball, 3. Liga : Hansa Rostock reist mit Torjäger Soukou nach Großaspach

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock kann mit Angreifer Cebio Soukou in die englische Woche starten.

von dpa

20. September 2018, 14:01 Uhr

Der 25 Jahre alte Offensivmann, der in der Liga bereits dreimal und im Landespokal sogar viermal erfolgreich war hat, hat seine Kniebeschwerden auskuriert und wird am Samstag (14.00 Uhr) im Auswärtsspiel bei der SG Sonnenhof Großaspach wieder zum Kader gehören.

«Ob es aber für die Startelf reicht, kann ich noch nicht sagen», sagte Pavel Dotchev am Donnerstag. Der Coach hat seinem Team, das zuletzt beim 2:2 gegen 1860 München zwei Punkte liegengelassen hat, in den drei Partien in Großaspach, gegen Preußen Münster und beim Halleschen FC eine maximale Punktausbeute als Vorgabe gegeben. «Die englische Woche ist sehr wichtig. Wir versuchen, so viele Punkte wie möglich zu holen und den Anschluss zu halten», sagte der 52-Jährige.

Hansa wird die «Deutschland-Tour» in das über 800 Kilometer entfernte Fußball-Dorf Großaspach nicht mit dem Bus, sondern per Charterflieger bestreiten. «Ich möchte mich bei den Sponsoren bedanken, die die Flugreise mitfinanzieren. Wir wollen das mit Leistung und Punkten honorieren», betonte Dotchev.