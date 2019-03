Fußball : Hansa Rostock plant Lizenz für Profi-Abteilung

Im Kampf um die Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga will der FC Hansa Rostock den Etat für die Lizenzspieler-Abteilung nicht erhöhen. In den nach Vereinsangaben fristgerecht eingereichten Lizenzunterlagen für die nächste Saison plant der Drittligist mit 4,4 Millionen Euro für die Profis, 300 000 weniger als im laufenden Spieljahr. Parallel mit den Drittliga-Unterlagen seien auch die Anträge für die 2. Bundesliga und die Regionalliga eingereicht worden, teilte Hansa am Montagabend mit.

von dpa

04. März 2019, 19:46 Uhr

Der einstige Bundesligist hatte für die laufende Saison sportlich den Zweitliga-Aufstieg als Ziel ausgegeben. Zwölf Spieltage vor dem Ende liegen die Rostocker, die sich in der Winterpause von Trainer Pavel Dotchev getrennt und durch Jens Härtel ersetzt haben, auf Rang acht. Das sind bereits neun Punkte hinter Relegationsrang drei. Zum direkten Aufstiegsplatz sind es sogar zwölf Zähler.