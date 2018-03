Fußball : Hansa Rostock ohne Quiring nach Osnabrück

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock muss ohne Christopher Quiring Anlauf auf den ersten Sieg im März nehmen. Der Mittelfeldspieler ist erkrankt und fällt für das Auswärtsspiel am Samstag (14.00 Uhr/NDR Fernsehen live) beim VfL Osnabrück aus. «Durch die Durststrecke ist etwas Euphorie und Elan verloren gegangen. Wir müssen uns endlich belohnen und ein Erfolgserlebnis feiern, um etwas Ruhe und Selbstvertrauen zu bekommen», sagte Trainer Pavel Dotchev am Donnerstag in Rostock.

von dpa

29. März 2018, 14:44 Uhr

Nur zwei Punkte aus den sechs Partien dieses Monats haben die Aufstiegshoffnungen der Hanseaten zunichte gemacht. «Wir hätten locker fünf, sechs Punkte mehr haben können. Wir müssen wieder eine Siegermentalität entwickeln», forderte Dotchev. «Da wir keinen Druck haben, können wir befreit aufspielen.»

Angesichts der klaren Tabellenkonstellation - Hansa kann auch nicht mehr absteigen - haben bereits die Planungen für die kommende Saison begonnen. «Janis Blaswich und Bryan Henning haben in Sachen Verlängerung Priorität, auch mit Fabian Holthaus und Soufian Benyamina haben wir gesprochen», berichtete Dotchev.

Sportvorstand Markus Thiele hat für den kommenden Sommer weitere gravierende Personalwechsel angekündigt. «Fünf, sechs Spieler werden definitiv neu dazukommen. Das ist ganz normal, denn jeder Mannschaft tut frisches Blut gut», sagte der 36-Jährige dem Fußball-Magazin «Kicker» (Donnerstag). Die Rostocker hatten erst vor dieser Saison praktisch die ganze Mannschaft inklusive Trainer gewechselt.