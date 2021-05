Fußball : Hansa Rostock ohne Löhmannsröben: Schwede wird operiert

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock geht ohne Jan Löhmannsröben in das letzte Auswärtsspiel der Saison am Samstag (14.00 Uhr) beim bereits feststehenden Absteiger SpVgg Unterhaching.

Rostock | Wer den 30 Jahre alten Abräumer, der in 34 der bisherigen 36 Partien auf dem Platz stand, ersetzen wird, ließ Trainer Jens Härtel offen. „Den Kader und die Aufstellung habe ich im Kopf, auch wenn sich auf zwei, drei Positionen natürlich immer was ändern kann“, sagte der 51-Jährige am Donnerstag in Rostock. Wie Löhmannsröben wird auch Tobias Schwede...

