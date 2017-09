Fußball : Hansa Rostock ohne Bischoff und Ziemer nach Magdeburg

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock geht am Samstag (14.00 Uhr/NDR-Fernsehen) ohne die beiden Routiniers Maurice Bischoff und Marcel Ziemer in das Spitzenspiel beim 1. FC Magdeburg. Kapitän Bischoff muss wegen einer Roten Karte noch einmal zuschauen, Sturmführer Ziemer fällt wegen eines Kreuzbandrisses bis weit in das nächste Jahr hinein aus. «Wir wissen, dass wir eine Topleistung abliefern müssen, wenn wir aus Magdeburg etwas mitnehmen wollen», sagte Bischoffs Vertreter im zentralen Mittelfeld Stefan Wannenwetsch vor dem Aufeinandertreffen der beiden Traditionsclubs.