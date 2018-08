Fußball : Hansa Rostock noch auf der Suche nach einem Defensivmann

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock will sich vor dem Ende der Transferperiode am Freitag noch einmal verstärken. «Wir gucken uns aktiv um. Nach dem Abgang von Nadeau suchen wir vor allem im defensiven Bereich jemanden, der sowohl auf der rechten als auch auf der linken Außenbahn spielen kann», sagte Hansa-Trainer Pavel Dotchev am Donnerstag zwei Tage vor dem Nordderby beim SV Meppen.

von dpa

30. August 2018, 15:33 Uhr

Verteidiger Joshua Nadeau hatte Hansa Anfang der Woche verlassen. Verein und Spieler einigten sich auf die sofortige Auflösung des bis zum 30. Juni 2019 datierten Vertrages. Der 23 Jahre alte Franzose bestritt seit Januar 2017 insgesamt 42 Pflichtspiele für die Rostocker, war zuletzt aber nur noch Ersatz. Nadeau schloss sich dem belgischen Drittligisten Royal Excelsior Virton an.

Dotchev erwartet von seinem Team in Meppen eine Reaktion auf die peinliche 0:4-Heimschlappe vom vergangenen Wochenende gegen die Würzburger Kickers. «Die Partie ist verdammt wichtig für uns, für die Stimmung und die Tabelle», sagte der 52 Jahre alte Deutsch-Bulgare. «Meppen ist eine eingespielte Mannschaft und schwer zu knacken. Aber wenn wir unsere Leistung abrufen, können wir gewinnen.» Allerdings müssen die Rostocker mit Nico Rieble und Mirnes Pepic zwei Aktivposten der ersten Saisonwochen ersetzen.