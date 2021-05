Fußball : Hansa Rostock nach 1:0 in Unterhaching Tabellenführer

Hansa Rostock ist dem Aufstieg in die 2.

Unterhaching | Fußball-Bundesliga ein weiteres gutes Stück näher gekommen. Das Team von Trainer Jens Härtel am Samstag zu einem 1:0 (1:0) beim bereits feststehenden Absteiger SpVgg Unterhaching und übernahm vorerst die Tabellenführung in der 3. Liga von Dynamo Dresden, das am Sonntag Türkgücü München empfängt. Philip Türpitz (25. Minute) erzielte das entscheidend...

