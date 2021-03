Fußball : Hansa Rostock nach 1:0 bei Uerdingen wieder Tabellen-Zweiter

Hansa Rostock ist wieder Tabellen-Zweiter in der 3.

Rostock | Fußball-Liga. Das Team von Trainer Jens Härtel kam am Dienstagabend in einem Nachholspiel zu einem 1:0 (0:0) beim KFC Uerdingen. Pascal Breier (67. Minute) erzielte das Siegtor für die Mecklenburger, deren Verteidiger Nico Neidhart nach einem Handspiel in der Nachspielzeit die Rote Karte sah. Im Ausweichstadion der Uerdinger in Lotte lieferten sich...

