Fußball : Hansa Rostock mit Sorgen: Soukou gesperrt, Duo angeschlagen

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock hat vor dem letzten Heimspiel der Saison einige Personalsorgen. Angreifer Cebio Soukou fällt für die Partie am Samstag (14.00 Uhr) gegen Aufsteiger KFC Uerdingen wegen einer Gelbsperre definitiv aus. Der Einsatz von Tanju Öztürk (Schienbeinprellung) und Jonas Hildebrandt (Magen-Darm-Infekt) ist fraglich. Beide sind am Donnerstag wieder in das Training eingestiegen. Die Langzeitverletzten Willi Evseev, Marco Königs und Lukas Scherff fehlen ohnehin.

von dpa

09. Mai 2019, 13:18 Uhr

Trainer Jens Härtel forderte von seiner Truppe dennoch einen Sieg. «Ich erwarte, dass die Jungs den Fans zeigen, wofür Hansa Rostock stehen kann. Und das ist begeisternder und leidenschaftlicher Fußball», sagte der 49-Jährige am Donnerstag. «Uerdingen ist individuell eine der besten Mannschaften der Liga. Wenn sie das abrufen, können sie jeden schlagen. Wenn nicht, aber auch von jedem geschlagen werden.»

Nach dem Heimabschluss werden einige Spieler verabschiedet. Neben den beiden Nachwuchs-Talenten Eric Gründemann und Johann Berger sowie den zum Ligarivalen SV Meppen wechselnden Evseev betrifft dies auch Kapitän Oliver Hüsing. Der Abwehrchef wird in der nächsten Saison für den Zweitligisten 1. FC Heidenheim auflaufen.