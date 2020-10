Fußball : Hansa Rostock mit Respekt zu Aufsteiger Verl

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock geht mit gehörigem Respekt in das Auswärtsspiel am Samstag (14.00 Uhr/N3 und Magentasport) beim SC Verl. «Verl ist richtig gut reingekommen. Sie setzen ihre Spielidee auch in der 3. Liga gut um», sagte Trainer Jens Härtel vor der Partie beim Aufsteiger. «Sie haben ein gutes Positionsspiel, eine gute Eröffnung, können aber auch mit langen Bällen agieren.»

von dpa

10. Oktober 2020, 02:53 Uhr