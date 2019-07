Fußball : Hansa Rostock kassiert erste Saison-Niederlage: 0:1 in Halle

Hansa Rostock hat im zweiten Saisonspiel der 3. Fußball-Liga die erste Niederlage kassiert. Das Team von Trainer Jens Härtel unterlag am Samstag beim Halleschen FC mit 0:1 (0:0). Björn Jopek erzielte in der 87. Minute das Siegtor für die in der Schlussphase dezimierten Gastgeber.

von dpa

27. Juli 2019, 20:17 Uhr

Die mit der gleichen Elf wie beim Auftakt gegen Viktoria Köln angetretenen Hanseaten hatten schon nach acht Minuten die erste Schrecksekunde zu überstehen, als Torhüter Markus Kolke einen Schuss von HFC-Angreifer Kay Nietfeld noch ebenso an die Latte lenkte.

In der Folge waren die Gäste optisch relativ gleichwertig. Die besseren Gelegenheiten hatten allerdings die Hausherren. Kolke musste einige starke Reaktionen zeigen, um einen Rückstand zu verhindern. Nach 61 Minuten wäre aber auch Hansas Nummer eins geschlagen gewesen, aber der Ball von Toni Lindenhahn klatschte an den linken Pfosten.

Nach der Gelb-Roten Karte für Halles Defensivmann Niklas Landgraf in der 79. Minute spielte Hansa die zehn Schlussminuten in Überzahl. Mehr als ein straffer 18-Meter-Schuss von Mittelstürmer Pascal Breier, den HFC-Schlussmann Kai Eisele aus dem linken unteren Eck holte, sprang aus den Bemühungen aber nicht heraus. Jopek zielte besser und überwand Kolke mit einem Distanzschuss zum Tor des Tages.