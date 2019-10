Fußball : Hansa Rostock im Pokal-Achtelfinale beim TSV Bützow

von dpa

15. Oktober 2019, 18:35 Uhr

Cup-Verteidiger FC Hansa Rostock muss im Achtelfinale des Landespokals von Mecklenburg-Vorpommern beim Fußball-Verbandsligisten TSV Bützow antreten. Das hat die Auslosung am Dienstagabend in Rostock ergeben. Vorjahresfinalist Torgelower FC Greif aus der NOFV-Oberliga Nordost gastiert beim Verbandsligisten Rostocker FC. Die Begegnungen werden am Wochenende 16./17. November 2019 ausgetragen. Das Finale wird am 23. Mai 2020 stattfinden. Der Sieger ist für die erste Hauptrunde des DFB-Pokals 2020/2021 qualifiziert.